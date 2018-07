Monfils conquista o título do Torneio de Montpellier O tenista francês Gael Monfils fez a festa da torcida local e conquistou neste domingo o título do Torneio de Montpellier, na França. Na final, ele derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/1, em 1 hora e 52 minutos de partida.