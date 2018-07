Monfils decepciona e perde de Starace em Nice

Terceiro favorito e 15.º tenista do ranking, o francês ainda impôs certa resistência no primeiro set, mas caiu de produção e foi dominado por Starace, 63.º do mundo, na parcial decisiva. Perdeu, assim, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Esta foi a terceira derrota de Monfils em quatro confrontos contra o italiano.

Na semifinal, Starace pode ter pela frente outro francês: Richard Gasquet, que enfrenta também nesta quinta-feira o belga Olivier Rochus, algoz do principal favorito Robin Soderling nas oitavas de final.