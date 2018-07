Monfils vence e fará semifinal francesa em Montecarlo

O francês Gael Monfils não deu chances para a zebra nesta sexta-feira e se garantiu nas semifinais do Masters 1000 de Montecarlo. O cabeça de chave número 13 do torneio monegasco não teve maiores dificuldades para derrotar o surpreendente Marcel Granollers, apenas 67.º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e avançar na competição.

Com o resultado, Monfils se credenciou a enfrentar outra surpresa do Masters 1000 na luta por uma vaga na decisão. Ele terá pela frente seu compatriota Jo-Wilfried Tsonga, listado como oitavo cabeça de chave, mas que passou simplesmente pelo suíço Roger Federer, número 3 do mundo, nesta sexta-feira.

Apesar de ter um ranking superior, Monfils havia perdido três dos quatro confrontos anteriores diante de Granollers, justamente os três últimos. Para evitar uma nova derrota, entrou em quadra determinado e passeou no primeiro set, aproveitando duas chances de quebra e fechando com facilidade.

Na segunda parcial, Granollers reagiu e largou na frente logo de cara. Mas não demorou para Monfils devolver a quebra e deixar a partida em igualdade. Então, os potentes golpes de fundo de quadra do francês fizeram a diferença, ele reassumiu o controle e garantiu a vitória.

Monfils foi o quarto e último classificado para as semifinais. Do outro lado da chave estão os principais favoritos ao título, já que o número 2 do mundo, o britânico Andy Murray, duelará com o quinto colocado do ranking, o espanhol Rafael Nadal, por uma vaga na final.