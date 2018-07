Monfils desiste da Copa Hopman e vira dúvida para o Aberto da Austrália

Não está claro se a lesão impedirá Monfils, o número 24 do mundo, de participar do Aberto da Austrália, mas a proximidade do primeiro Grand Slam da temporada - começará em 18 de janeiro - deixa a sua presença incerta.

"É lamentável ouvir que Gael não terá condições de jogar em Perth. Nós lhe desejamos boa sorte ao longo das próximas semanas antes do Aberto da Austrália", disse o diretor da Copa Hopman, Paul Kilderry.

A Copa Hopman será aberta no próximo domingo com dois duelos. A equipe Austrália Verde, formada por Daria Gavrilova e Nick Kyrgios, vai enfrentar a Alemanha, de Sabine Lisicki e Alexander Zverev. Já a Austrália Ouro, com Jarmila Gajdosova e Lleyton Hewitt, medirá forças com a República Checa, de Karolina Plísková e Jiri Vesely.