Monfils e Ljubicic são os finalistas em Montpellier

O francês Gael Monfils e o croata Ivan Ljubicic vão disputar neste domingo a final do Torneio de Montpellier, na França, que distribui um total de 650 mil euros em prêmios (cerca de 1,5 milhão de reais). Os dois tenistas venceram seus jogos neste sábado e garantiram presença na decisão do título.

Para chegar à final, Monfils teve que vencer o duelo francês com Jo-Wilfried Tsonga na semifinal deste sábado. Diante do favoritismo do compatriota, que era o cabeça de chave número 2 do torneio, ele levou a melhor e ganhou por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 2/6 e 6/4.

Na outra semifinal, Ljubicic derrotou o espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Assim, o tenista croata, que é o cabeça de chave número 4, terá a chance de defender seu título no torneio, que no ano passado era disputado na cidade de Lyon.