Monfils e Melzer estreiam com vitória em Hamburgo Dois principais cabeças de chave do Torneio de Hamburgo, o francês Gael Monfils e o austríaco Jurgen Melzer estrearam com vitória no ATP 500 alemão nesta quarta-feira. O primeiro deles bateu o espanhol Albert Ramos por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2, enquanto o segundo sofreu um pouco para confirmar o seu favoritismo diante do também espanhol Daniel Gimeno-Traver, que caiu em 3 sets com 6/3, 5/7 e 6/1.