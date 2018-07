Monfils e Simon farão decisão francesa no ATP 250 de Marselha

A final do Torneio de Marselha será entre dois tenistas da França. Neste sábado, Gael Monfils, o número 21 do mundo, e Gilles Simon, o 17º colocado no ranking, garantiram a festa da torcida local ao avançaram para a decisão do ATP 250 francês, disputado em quadras rápidas.

Monfils se garantiu na 22ª final da sua carreira ao derrotar o espanhol Roberto Bautista Agut, o número 16 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, repetindo o triunfo da semana passada, quando bateu o oponente no Torneio de Roterdã. Agora, ele vai buscar o sexto título da sua carreira, sendo o quarto na França.

Já Simon derrotou o ucraniano Sergiy Stakhovsky, o 59º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. A decisão deste domingo será a 17ª da carreira de Simon, que soma 11 títulos. E ele chega à final em vantagem de 4 a 1 no confronto direto com o seu compatriota.

Antes do duelo deste domingo entre Simon e Monfils, a última decisão caseira do Torneio de Marselha havia sido em 2009, quando Jo-Wilfried Tsonga derrotou Michael Llodra.