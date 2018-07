Monfils e Tsonga superam tenistas da Ucrânia em Marselha

Principais favoritos ao título do Torneio de Marselha, os franceses Gael Monfils e Jo-Wilfried Tsonga não decepcionaram a torcida local nesta quinta-feira. Em seus jogos de estreia, eles conseguiram vitórias em dois sets sobre tenistas ucranianos, garantindo a passagem às quartas de final.

Monfils não entrava em quadra desse a sua participação no Aberto da Austrália, mas não exibiu falta de ritmo de jogo. O número 12 do mundo venceu Sergiy Stakhovsky, o 107º colocado no ranking da ATP, com parciais de 6/1 e 6/4, tendo disparado oito aces e conseguido quatro quebras de serviço. Além disso, seu adversário não teve seque um break point. Seu próximo adversário vai ser o compatriota Richard Gasquet.

Embalado pelo título do Torneio de Roterdã na semana passada, Tsonga, o número 11 do mundo, despachou Illya Marchenko, o 93º colocado no ranking, por duplo 6/3. Para isso, o francês obteve três quebras de saque e salvou os seis break points do tenista da Ucrânia. Nas quartas de final, o seu oponente será Gilles Simon, também da França.

Também nesta quinta-feira, o eslovaco Norbert Gambos (128º colocado no ranking) superou o francês Nicolas Mahut por 7/5, 3/6 e 7/6 e agora vai duelar com o australiano Nick Kyrgios. Já o russo Daniil Medvedev (64º) bateu o alemão Jan-Lennard Struff por 6/3, 3/6 e 7/6 e terá pela frente o francês Lucas Pouille.