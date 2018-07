Monfils é único tenista francês semifinalista no Torneio de Metz

O tênis francês poderia colocar até três representantes nas semifinais do Torneio de Metz, mas conseguiu apenas um. Com a eliminação nesta sexta-feira de Jo-Wilfried Tsonga e Paul-Henri Mathieu, apenas Gael Monfils segue vivo como esperança da França na conquista do título em casa.

Cabeça de chave número 2 do torneio - ocupa o 18º lugar no ranking -, Monfils ganhou nesta sexta-feira do polonês Jerzy Janowicz por 6/3 e 6/4. Seu próximo adversário será o português João Souza, que eliminou o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/4).

A outra eliminação francesa nesta sexta-feira em Metz foi de Jo-Wilfried Tsonga. Número 11 do mundo, ele era o primeiro cabeça de chave do torneio, mas perdeu para o belga David Goffin nas quartas de final. O placar da partida foi 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (7/5) e 7/5.

Após eliminar o principal favorito, Goffin avançou para a semifinal deste sábado. Número 45 do mundo, ele enfrentará outro azarão, o alemão Jan-Lennard Struff, que ocupa apenas a 61ª posição do ranking e se classificou graças ao abandono do também alemão Philipp Kohlschreiber nas quartas de final.