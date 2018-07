Monfils ganha na estreia e avança às quartas em Montpellier

O francês Gael Monfils, atual número 20 do mundo, confirmou nesta quinta-feira a sua condição de principal favorito ao título do ATP 250 de Montpellier, na França, e avançou às quartas de final da competição realizada em quadras rápidas indoor. Por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), o tenista da casa derrotou na estreia o compatriota Kenny De Schepper.

Na próxima rodada, o seu rival será o belga Steve Darcis, que nesta quinta-feira ganhou do finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3).

Também nesta quinta-feira, o alemão Philipp Kohlschreiber fez a sua estreia e sofreu para derrotar de virada o francês Paul-Henri Mathieu por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4. O próximo adversário será o português João Sousa.

Por fim, o usbeque Denis Istomin precisou de apenas dois sets - parciais de 7/6 (7/1) e 6/2 - para passar pelo israelense Dudi Sela. Nas quartas, terá pela frente o francês Richard Gasquet, cabeça de chave número 4 em Montpellier.

NA CROÁCIA

No ATP 250 de Zagreb, também disputado em quadras rápidas indoor, o segundo pré-classificado caiu em sua estreia. O francês Adrian Mannarino caiu para o holandês Igor Sijsling por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/1. Nas quartas de final, o tenista da Holanda enfrentará o espanhol Marcel Granollers, que ganhou do local Ivan Dodig também por 2 a 1 - parciais de 7/6 (10/8), 4/6 e 6/3.

Outros vencedores do dia foram o italiano Andreas Seppi, o sérvio Viktor Troicki, o espanhol Guillermo García-Lopez e o lituano Ricardas Berankis.

NO EQUADOR

No ATP 250 de Quito, que abre a série de torneios pela América do Sul em quadras de saibro, destaque para a estreia vitoriosa do espanhol Feliciano López, cabeça de chave número 1 e 14.º colocado do ranking mundial. Ele bateu o colombiano Alejandro González por 7/5 e 6/2 e agora enfrentará, nas quartas de final, o sérvio Dusan Lajovic, que derrotou o chileno Nicolas Jarry por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Em outro duelo desta quinta-feira, o italiano Paolo Lorenzi ganhou do colombiano Alejandro Falla por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Nesta sexta, o brasileiro Thomaz Bellucci fará uma das partidas de quartas de final contra o espanhol Albert Montañes.