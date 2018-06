Monfils salva match point, vence e encara Cilic no Rio Open

Apontados como dois dos candidatos ao título do Rio Open, o espanhol Pablo Carreño Busta e o francês Gael Monfils não decepcionaram nesta terça-feira, na estreia. Ainda que em partidas bem diferentes, ambos avançaram para a segunda rodada do ATP 500 carioca, disputado em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro.

Ex-Top 10 e número 39 do mundo, Monfils precisou salvar match point para superar o argentino Horacio Zeballos, 68º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 7/5, em 2 horas e 19 minutos.

No terceiro set, Zeballos esteve muito próximo de fechar o jogo, pois abriu 5/2, mas permitiu a reação do francês, que ganhou cinco games consecutivos. Agora, Monfils vai encarar o croata Marin Cilic, o número 3 do mundo, que venceu os dois duelos anteriores entre eles, sendo que um deles foi na Olimpíada do Rio, em 2016.

Já Carreño Busta derrotou o italiano Marco Cecchinato, 102º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 3 minutos. O número 11 do mundo converteu 5 de 11 break points e só perdeu seu saque em uma oportunidade. O seu adversário nas oitavas de final do Rio Open será o esloveno Aljaz Bedene.