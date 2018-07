Monfils sofre, mas vence Coric e vai às quartas em Roterdã

O francês Gael Monfils sofreu nesta quarta-feira, mas garantiu seu lugar na fase de quartas de final do Torneio de Roterdã, na Holanda. O quinto cabeça de chave cedeu set e precisou suar para vencer o croata Borna Coric, uma das promessas do circuito, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2.

Em busca da semifinal, Monfils terá pela frente agora o vencedor da partida entre o seu compatriota Gilles Simon e o alemão Alexander Zverev. Os dois se enfrentarão nesta quinta. Nesta quarta, Simon estreou com uma boa vitória sobre o local Robin Haase, por 7/6 (7/5) e 6/1.

Mais cedo, nesta quarta, o croata Marin Cilic avançou na competição ao superar Gilles Müller, de Luxemburgo. Principal favorito ao título, o tenista da Croácia vai duelar com o alemão Philipp Kohlschreiber nas quartas de final.

ARGENTINA

No Torneio de Buenos Aires, o norte-americano John Isner se despediu logo em sua estreia. O quarto cabeça de chave foi eliminado pelo sérvio Dusan Lajovic pelo placar de 7/6 (12/10), 4/6 e 7/6 (8/6).

Lajovic vai duelar agora com o austríaco Dominic Thiem, quinto pré-classificado. Thiem avançou ao superar o português Gastão Elias por 3/6, 7/6 (9/7) e 6/3. Também nesta quarta o espanhol Nicolás Almagro derrotou o local Federico Delbonis por 6/3, 4/6 e 6/4.