Monfils surpreende e elimina Federer em Paris

O francês Gael Monfils fez a festa da torcida no Masters 1000 de Paris neste sábado. O tenista local surpreendeu o favorito Roger Federer ao salvar cinco match points e vencer uma batalha com três tie breaks, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (9/7), 6/7 (1/7) e 7/6 (7/4), em 2h41min de confronto.

A grande vitória classificou mais uma vez o francês para a final do torneio parisiense. Em 2009, ele foi derrotado pelo sérvio Novak Djokovic na decisão. Neste ano, Monfils terá pela frente o sueco Robin Soderling, número cinco do mundo, que sofreu para derrotar o também francês Michael Llodra.

Federer e Monfils fizeram uma semifinal marcada pelo equilíbrio. O primeiro game deu o tom da partida, com longas trocas de bola. O suíço precisou salvar três break points para confirmar seu serviço. Sacando melhor, Monfils não foi ameaçado no primeiro set e abriu vantagem no placar ao vencer o tie-break.

O número dois do mundo se recuperou no segundo set. Mostrou melhor aproveitamento com o primeiro serviço e não cedeu break points ao rival. Contudo, precisou de mais um tie-break para empatar a partida.

Mais motivado, Federer manteve o ritmo, faturou a primeira quebra do jogo no início da terceira parcial e chegou a abrir 4/1 no placar. Diante de um adversário abatido, a vitória do suíço parecia encaminhada. Monfils, porém, conseguiu voltar ao jogo no sétimo game, quando devolveu a quebra. O novo empate empolgou a torcida, que empurrou o local nos pontos finais.

Depois de deixar o francês igualar em 4/4, Federer voltou a ameaçar o saque do rival quando vencia por 6/5. Mas Monfils se superou novamente, com seu invejável preparo físico, e salvou incríveis cinco match points. Frustrado com as chances desperdiçadas, o suíço caiu de rendimento no terceiro tie-break da partida e foi eliminado da competição ao perder por 7/4.