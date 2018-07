Monfils surpreende e elimina Murray no Masters de Paris

Com a vitória, Monfils se credenciou para enfrentar o suíço Roger Federer, principal favorito ao título, na semifinal do torneio. Mais cedo, o número dois do mundo derrotou com facilidade o austríaco Jurgen Melzer por 6/1 e 7/6 (7/4).

O triunfo de Monfils garantiu ainda a classificação de dois tenistas da casa na competição parisiense. À tarde, Michael Llodra surpreendeu ao despachar o russo Nikolay Davydenko, por 7/5 e 6/1. O francês enfrentará o sueco Robin Soderling na outra semifinal.

Em boa fase no circuito, Monfils se mostrou superior a Murray desde o início da partida. Mais consistente no fundo de quadra, o local caprichou nas bolas vencedoras - acertou 33, contra 21 do rival em toda a partida - e faturou duas quebras de saque no primeiro set, saindo em vantagem no placar.

Murray não se abateu com o revés e buscou o empate no segundo set, ao devolver as duas quebras. Mas Monfils voltou a se impor na última parcial. Ele sacou melhor, cometeu menos erros, não teve seu serviço ameaçado e ainda obteve outras duas quebras, assegurando a vitória.