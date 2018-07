Monfils vence e França abre 1 a 0 na final da Davis

Gael Monfils não teve a menor dificuldade para conquistar o primeiro ponto para a França na decisão da Copa Davis. Em partida disputada em Belgrado nesta sexta-feira, o 12.º do ranking mundial confirmou o favoritismo e atropelou o sérvio Janko Tipsarevic por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 7/6 (7/4) e 6/0.

A segunda partida da série melhor de cinco será disputada ainda nesta sexta-feira, entre o terceiro do ranking Novak Djokovic e Gilles Simon, 42.º do mundo. E uma eventual vitória de Simon deixaria a França a apenas um triunfo do título.

Mesmo jogando contra a forte pressão da torcida sérvia, Monfils não se abalou. Foi superior no início e só vacilou no segundo set, quando permitiu duas oportunidades de quebra para Tipsarevic. Ainda assim, salvou as duas, retomou o controle no tie-break e massacrou no último set.

Para obter o tranquilo triunfo, o francês apresentou um grande desempenho no saque. Além de terminar com 11 aces, contra apenas dois de Tipsarevic, ele venceu 80% dos pontos jogados com o primeiro serviço e 59% com o segundo. Monfils também cometeu apenas 14 erros não forçados, 24 a menos do que o sérvio.