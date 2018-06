Monfils vence e será rival de estreia de Nadal no Masters de Madri

O francês Gael Monfils será o adversário de estreia de Rafael Nadal no Masters 1000 de Madri, na Espanha. O tenista da França se garantiu na segunda rodada ao derrotar o georgiano Nikoloz Basilashvili pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3, em 1h39min.

Monfils, atual 41º do mundo, voltou a vencer no circuito apesar das oscilações no serviço. Foram nove aces e quatro duplas faltas, além de dez chances de quebras, das quais o rival só aproveitou duas. O francês só não foi derrotado porque foi eficaz em suas oportunidades. Ele converteu as quatro chances de quebra cedidas por Basilashvili.

Com o triunfo sobre o 77º do ranking, Monfils se recuperou a derrota na estreia em Munique, na semana passada. Antes, vinha de queda na terceira rodada do Masters de Indian Wells. Depois da vitória, o francês terá pela frente o embalado Nadal, que estreará direto na segunda rodada.

O espanhol vem de títulos consecutivos no Masters de Montecarlo e do Torneio de Barcelona, ambos sobre o saibro. No confronto direto, Nadal leva ampla vantagem sobre Monfils, com 13 vitórias em 15 jogos disputados.

Ainda nesta segunda, Feliciano López levou a melhor sobre Pablo Andújar em confronto totalmente local. O primeiro venceu pelo placar de 7/6 (7/4) e 6/3. E enfrentará na sequência o argentino Diego Schwartzman.