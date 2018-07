Monfils vence na estreia em Montpellier; Nalbandian cai O francês Gael Monfils estreou com vitória nesta quinta-feira diante de sua torcida no Torneio de Montpellier. Um dos favoritos ao título, ele derrotou o belga Steve Darcis por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e avançou às quartas de final. Seu próximo adversário será o americano John Isner.