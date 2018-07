Monica Niculescu supera Cornet e leva título de WTA chinês

A romena Monica Niculescu se aproveitou da instabilidade de a francesa Alize Cornet para conquistar o título do Torneio de Guangzou, na China, disputado em quadras rápidas. Na decisão deste sábado, a número 60 do mundo se sagrou campeã ao derrotar na final a 22ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 44 minutos.

Assim, Niculescu faturou o segundo título da sua carreira - o outro foi Torneio de Florianópolis do ano passado. E a conquista confirmou a sua excelente campanha na competição chinesa, em que a romena não perdeu sequer um set e foi superada em apenas 17 games nas cinco partidas que disputou.

Neste sábado, Niculescu e Cornet fizeram um duelo equilibrado no primeiro set, com cinco quebras de serviço sendo três para a romena, que venceu por 6/4. Depois, Niculescu se aproveitou da queda de rendimento de Cornet, que terminou a partida com 12 duplas faltas, para triunfar.

No segundo set, a romena conseguiu três quebras de serviço, com a francesa venceu apenas quatro pontos no seu serviço. Assim, sem muita dificuldade, fechou o set em 6/0 e garantiu o título do Torneio de Guangzou.

SEUL

Também neste sábado, foram definidas as finalistas do Torneio de Seul. A checa Karolina Pliskova, número 32 do mundo, se classificou para a decisão ao bater a russa Maria Kirilenko, ex-Top 10 e atual 155ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3, em 2 horas e 29 minutos.

Na decisão deste domingo, a checa terá pela frente a norte-americana Varvara Lepchenko, número 43 do mundo, que superou a compatriota Christina McHale, 57ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/6 (7/5).