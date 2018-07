Monica Puig vence e é a primeira portorriquenha campeã no WTA

STRASBOURG - Monica Puig tornou-se, neste sábado, a primeira jogadora de Porto Rico a conquistar um título do WTA (Associação das Tenistas Profissionais). A atleta número 56 do ranking mundial venceu o Torneio de Strasbourg, na França, depois de bater a espanhola Silvia Soler-Espinosa por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

"É incrível fazer isso vinda de uma ilha tão pequena, onde o tênis não é necessariamente reconhecido como um esporte importante. Estou muito feliz de ser capaz de jogar tênis aqui não apenas por mim, mas pelo meu país também", comentou Puig, que tem 20 anos e nunca havia jogado uma final no circuito da WTA.

Em boa fase, Puig já havia chegado à quarta rodada do Torneio de Roma, perdendo apenas da russa Maria Sharapova, mas eliminando, entre outras, a brasileira Teliana Pereira. Assim como a dominicana, Silvia Soler-Espinosa, de 26 anos, número 118 do mundo, nunca havia jogado uma final.

NUREMBERG

Na Alemanha, a canadense Eugenie Bouchard, número 19 do ranking mundial, venceu o Torneio de Nuremberg para também conquistar o seu primeiro título no WTA. Na decisão, ela precisou de três sets para bater a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.

Aos 20 anos, Bouchard fez apenas sua segunda final na carreira e mostrou frieza ao salvar cinco break points no terceiro e decisivo set. Já Pliskova, que chegou à final depois de vencer a favorita Angelique Kerber, que jogava em casa, só tem um título, conquistado em Kuala Lumpur no ano passado. A checa é a 64.ª do ranking mundial e tem uma irmã gêmea que joga o Circuito, Kristyna, que ocupa a 119.ª colocação na lista.