Montañes, Robredo e Chela avançam em Buenos Aires

Com o triunfo, Montañes conseguiu se recuperar da surpreendente eliminação na primeira rodada do Brasil Open. Agora, ele vai enfrentar em Buenos Aires o italiano Fabio Fognini, que derrotou o português Frederico Gil por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 6/2.

Cabeça de chave número 6, o espanhol Tommy Robredo superou o local Maximo Gonzalez por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. O argentino Juan Ignacio Chela, oitavo pré-classificado, bateu o português Rui Machado por 2 sets a 0, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2. Em duelo de tenistas argentinos, Leonardo Mayer superou Federico Del Bonis por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5.

O Torneio de Buenos Aires distribui US$ 478 mil em prêmios e tem o espanhol Nicolás Almagro, o suíço Stanilas Wawrinka e o argentino David Nalbandian como principais favoritos ao título. O espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão em 2010, não defende o seu título na Argentina.