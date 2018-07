Monteiro comemora vitória sobre Verdasco e projeta novo desafio em Hamburgo

O tenista brasileiro Thiago Monteiro comemorou nesta quarta-feira mais uma grande vitória no saibro do Torneio de Hamburgo, na Alemanha. E já projetou novo desafio nas quartas de final da competição de nível ATP 500.

+ Serena Williams alega ser discriminada após mais um teste antidoping 'surpresa'

+ Nadal explica domínio dividido entre Federer, Djokovic e ele: 'Somos especiais'

"Foi um jogo extremamente duro, já sabia que seria assim, um rival bem complicado, experiente, está há muito tempo no circuito, condições bem quentes, mas é uma vitória que dá bastante confiança. Vou me preparar bem para jogar bem na sexta-feira e quem sabe avançar às semifinais", disse o tenista, após superar mais um ex-Top 10.

Na terça, o tenista número 1 do Brasil havia batido o francês Gilles Simon, que também já integrou a lista dos dez melhores do mundo. Nas quartas, Monteiro vai enfrentar o eslovaco Jozeef Kovalik, 113º do ranking, que avançou na competição ao superar o alemão Rudolf Molleker por 6/4 e 6/0.

Será um reencontro com o tenista da Eslováquia, que havia eliminado o brasileiro justamente na rodada final do qualifying por 6/3, 3/6 e 6/0. Apesar da queda, Monteiro entrou na chave principal como "lucky loser" por causa da desistência do italiano Andreas Seppi.

"É uma segunda chance. Kovalik também vem fazendo uma grande semana. Objetivo número 1 é manter o que tenho feito, manter firme, sólido, motivado, cabeça motivada o tempo inteiro. Sabemos como jogar contra ele, é ser forte mentalmente, competitivo o tempo inteiro para buscar a vitória", projetou o brasileiro.

Com o resultado desta quarta, Monteiro, atual 146º do mundo, igualou sua melhor campanha num torneio de nível ATP 500. Foi no Rio Open do ano passado que o brasileiro alcançou as quartas de final pela primeira vez na carreira.

Outros dois tenistas, ambos argentinos, avançaram às quartas em Hamburgo. Diego Schwartzman, segundo cabeça de chave, bateu o local Daniel Masur por duplo 6/2, enquanto Leonardo Mayer despachou o francês Gael Monfils por 6/1 e 7/5. Schwartzman e Mayer vão se enfrentar na disputa por uma vaga na semifinal.