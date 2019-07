Monteiro deixa o Top 100 do ranking da ATP após cair na 1ª rodada em Hamburgo

O tênis brasileiro não tem mais representantes no Top 100 da ATP. Nesta segunda-feira, com a atualização da lista, Thiago Monteiro despencou na relação ao perder 15 posições, passando a figurar na 106ª colocação do ranking liderado pelo sérvio Novak Djokovic, com 12.415 pontos.

Na última semana, Monteiro colocou em defesa 100 pontos, relativos ao desempenho de 2018 no Torneio de Hamburgo, quando avançou até as quartas de final. Dessa vez, porém, só somou 15 pontos, pois até "furou" o qualifying, mas depois foi eliminado logo na primeira rodada. Agora, então, está com 532 pontos, sendo o número 106 do mundo.

Entre os tenistas do Top 10, apenas três entraram em quadra na última semana, todos eles no Torneio de Hamburgo, um ATP 500. O alemão Alexander Zverev, o número 5 do mundo, foi o de melhor desempenho, parando nas semifinais, uma fase depois do austríaco Dominic Thiem, o quarto, e do italiano Fabio Fognini, que subiu para o nono lugar, ultrapassando o russo Daniil Medvedev.

Campeão na Alemanha, o georgiano Nikoloz Basilashvili continua na 16ª posição. Mas os outros tenistas que faturaram títulos no fim de semana ascenderam no ranking. O australiano Alex De Minaur subiu nove postos, para a 25ª colocação, após faturar o Torneio de Atlanta. Já o espanhol Albert Ramos-Viñolas ganhou 16 posições e se tornou o número 69 do mundo, ao ficar com a taça do Torneio de Gstaad.

WTA

No ranking da WTA, mesmo suspensa por doping, Beatriz Haddad Maia subiu duas posições e se tornou a número 97 do mundo, permanecendo, por enquanto, no Top 100. Já Gabriela Cé, que "furou" o qualifying do Torneio de Palermo e avançou às oitavas de final ganhou 33 posições e se tornou a número 259 do mundo.

A australiana Ashleigh Barty continua na liderança do ranking após uma semana em que apenas uma tenista do Top 10 entrou em quadra: a holandesa Kiki Bertens, que manteve o quinto lugar após ser vice-campeã em Palermo. A suíça Jil Teichmann levou o título e subiu para a 54ª posição, galgando 28 degraus no ranking.

Outra campeã da semana, a letã Anastasija Sevastova se manteve a 11ª posição na lista, mas agora a apenas nove pontos do Top da WTA após levar a taça da primeira edição do Torneio de Jurmala, no seu país.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.415 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.460

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.595

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.415

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.045

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

8.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.890

9.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.625

10.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

11.º - Kevin Anderson (AFS) - 2.500

12.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.380

13.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.320

14.º - Borna Coric (CRO) - 2.195

15.º - John Isner (EUA) - 2.040

16.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.975

17.º - Marin Cilic (CRO) - 1.940

18.º - David Goffin (BEL) - 1.860

19.º - Gael Monfils (FRA) - 1.770

20.º - Milos Raonic (CAN) - 1.765

106.º - Thiago Monteiro (BRA) - 532

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.605 pontos

2.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.257

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.055

4.ª - Simona Halep (ROM) - 5.933

5.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.130

6.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.785

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.638

8.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.802

9.ª - Serena Williams (EUA) - 3.411

10.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.365

11.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.356

12.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.963

13.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.875

14.ª - Johanna Konta (GBR) - 2.790

15.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.652

16.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.647

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.555

18.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.478

19.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.335

20.ª - Elise Mertens (BEL) - 2.305

97.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 641C