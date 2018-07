Monteiro derrota ex-Top 10 e vai às oitavas de final em Hamburgo

O tenista brasileiro Thiago Monteiro surpreendeu nesta terça-feira ao vencer o francês Gilles Simon, ex-número seis do mundo, em sua estreia na chave principal do Torneio de Hamburgo, na Alemanha. "Lucky loser", Monteiro bateu o favorito pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2, em 1h38min.

Monteiro veio do qualifying, onde perdeu na última rodada. Mas acabou entrando na chave principal como "lucky loser", após desistência do italiano Andreas Seppi. E, logo de cara, encarou um experiente rival, atual número 39 do mundo. Mesmo assim, Monteiro venceu sem ceder sets.

"Foi muito bom, temperatura alta, acima dos 30 graus, me senti em casa como se estivesse no Rio de Janeiro, condições lentas. Primeiro set abri uma quebra, depois joguei mal um game, fui quebrado, momentos conturbados, mas tive atitude positiva, mental forte para ir bem e ser sólido no segundo set", analisou o tenista.

"Consegui fazer o Simon ficar desconfortável no jogo, ele não conseguiu achar bem a paralela que é característica dele. Foi um dia muito bom", comemorou o brasileiro, atual 146 do mundo e número 1 do Brasil.

Nas oitavas de final, Monteiro terá pela frente um especialista em saibro, o espanhol Fernando Verdasco, atual 33º do ranking e oitavo cabeça de chave em Hamburgo, torneio de nível ATP 500. O confronto está marcado para as 6hs (horário de Brasília) desta quarta.

"Todos conhecem ele, muito sólido, joga bem na maioria dos pisos, muito experiente. O foco é no que vou fazer, estar sólido no saque, devolução, entrar bem nos pontos, estar bem mentalmente nesse torneio que está com ótimas condições para meu jogo para buscar essa vitória", projetou Monteiro.

Para avançar na chave, Verdasco derrotou o sérvio Dusan Lajovic pelo placar de 6/3, 4/6 e 7/6 (7/5). Não foi o único cabeça de chave a confirmar o favoritismo na rodada de abertura da competição alemã.

Também nesta terça, o austríaco Dominic Thiem bateu o francês Corentin Moutet por 6/4 e 6/2. Primeiro cabeça de chave e vice-campeão de Roland Garros, Thiem enfrentará na sequência o australiano John Millman, que superou o local Jan-Lennard Struff por 7/5 e 6/3.

Sétimo pré-classificado, o francês Richard Gasquet estreou com vitória ao derrotar seu compatriota Benoit Paire por 7/5 e 6/3. Seu próximo adversário será o chileno Nicolas Jarry, que derrotou nesta terça o local Peter Gojowczyk por 6/1 e 6/2.

Outros dois cabeças de chave em quadra nesta terça não tiveram o mesmo desempenho. O local Philipp Kohlchreiber e o italiano Marco Cecchinato, uma das surpresas da temporada, se despediram de forma precoce na competição.

Kohlchreiber caiu diante do georgiano Nikoloz Basilashvili por 7/5, 1/6 e 6/4, enquanto Cecchinato foi batido pelo experiente francês Gael Monfils por 6/4, 3/6 e 6/4. Também venceram nesta rodada o esloveno Aljaz Bedene e o uruguaio Pablo Cuevas.