Monteiro e Bia lamentam chances perdidas na 2ª rodada de Wimbledon

Eliminados na segunda rodada de Wimbledon, Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia lamentaram nesta quarta-feira as chances perdidas contra seus rivais na grama de Londres. Monteiro foi quem esteve mais perto da vitória, ao tirar um set do russo Karen Khachanov. Acabou sendo batido por 3 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5), 7/6 (7/3) e 7/5.

"Derrota como essa ninguém gosta. Estou chateado, ainda mais jogando bem e tendo chances como estava tendo, mas Khachanov jogou muito bem nas horas importantes. Ele sacou bem, foi sólido", comentou Monteiro, atual número 100 do mundo. Khachanov, que tem status de promessa no circuito, é o 34º.

Contra o russo, Monteiro fez grande início de jogo. Venceu o set inicial e teve uma quebra de vantagem na segunda parcial, antes do início da reação do rival. "Nas chances que tive busquei ficar mais no ponto e ele vinha sólido e mais agressivo. Não saquei bem nos dois tie-breaks e isso fez um pouco a diferença."

Apesar do revés, Monteiro deixa Wimbledon satisfeito com a experiência adquirida. Em Londres, ele obteve a segunda vitória numa chave de Grand Slam - a primeira foi em Roland Garros, no mês passado. "Apesar da derrota saio daqui jogando bem novamente, confiante para a próxima sequência da temporada", avaliou.

Bia Haddad, que vem a ser namorada de Monteiro, fez avaliação semelhante. "Estou feliz com o meu desempenho aqui em Wimbledon. Consegui minha primeira vitória em Grand Slam", destacou a brasileira de 21 anos, atual 97º do ranking. Na estreia, ela derrotou a local Laura Robson por 2 sets a 0.

Mas, nesta quarta, teve um desafio complicado pela frente. Enfrentou a atual número dois do mundo, a romena Simona Halep. Acabou sendo eliminada por 2 a 0, apesar de liderar o set inicial em dois momentos diferentes e até sacar para fechar a parcial.

"Eu sabia que hoje eu teria que fazer acontecer contra a Halep, ir para as bolas, ser agressiva, mas cometi alguns erros, não consegui sacar tão bem como eu vinha sacando e ela acabou sendo superior", reconheceu Bia, que ainda competirá nas duplas em Wimbledon, ao lado da croata Ana Konjuh. Elas vão estrear na quinta-feira contra a norte-americana Abigail Spears e a eslovaca Katarina Srebotnik.