Thiago Monteiro é eliminado no quali do Torneio de Kitzbühel

Após vencer na estreia, o tenista brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado na segunda e última rodada do qualifying do Torneio de Kitzbühel, na Áustria, neste domingo. O número 1 do Brasil foi derrotado pelo usbeque Denis Istomin, cabeça de chave número 1 do quali, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (7/9) e 7/5.

A derrota foi dolorosa para o brasileiro porque ele chegou a sacar para o jogo no terceiro set e até perdeu um match point. Assim, Monteiro voltou a cair na última rodada do quali, como havia acontecido na semana passada, em Hamburgo, também sobre o saibro.

Na competição alemão, contudo, ele conseguiu entrar na chave principal como "lucky loser" graças à desistência do italiano Andreas Seppi. Monteiro aproveitou bem a oportunidade e só caiu nas quartas de final, em sua melhor campanha na temporada até agora.

Com a queda no quali, o brasileiro agora vai torcer para ter novamente a mesma sorte da semana passada. No sábado, pela primeira rodada, ele havia derrotado o argentino Guido Andreozzi. E o compatriota Thiago Wild foi batido pelo alemão Yannick Hanfmann, também pela rodada de abertura.

Mesmo com a eliminação no quali, o atual 146º do ranking deve dar um salto no ranking na segunda-feira, independente dos resultados obtidos em Kitzbühel. Monteiro deve aparecer na 119ª posição em razão dos pontos somados em Hamburgo, quando deixou pelo caminho rivais mais experientes, como o francês Gilles Simon e o espanhol Fernando Verdasco, ambos ex-Top 10.