Monteiro estreia em Melbourne com vitória sobre anfitrião; Stefani cai nas duplas

Depois de passar 14 dias de quarentena na Austrália, o brasileiro Thiago Monteiro teve uma boa estreia nesta terça-feira em um dos dois ATP 250 disputados de forma simultânea na cidade de Melbourne que servem de preparação para o Aberto da Austrália, que começa na semana que vem. Pelo Great Ocean Road Open, o tenista cearense derrotou o australiano Thomas Fancutt, convidado da organização e apenas o 562.º colocado do ranking, com um duplo 6/4.

Inicialmente, o número 1 do Brasil e 83.º do mundo deveria enfrentar o canadense Vasek Pospisil, que desistiu do torneio por conta de uma lesão na região lombar. Seu próximo adversário, pela segunda rodada, será o também australiano Matthew Ebden, ex-Top 40 e atualmente apenas o 320.º do ranking, que venceu o argentino Federico Delbonis por 6/3 e 7/6 (8/6). Ebden, aliás, também entrou no torneio de última hora, substituindo o bósnio Damir Dzumhur, que desistiu por bolhas na mão.

Thiago Monteiro comemora a vitória de número 44 na carreira em torneios de nível ATP. Este ano ele já havia vencido um duelo nacional contra Thomaz Bellucci em Delray Beach, nos Estados Unidos, na primeira semana da temporada. Caso passe por Ebden, o brasileiro tem como possíveis adversários nas oitavas de final o belga David Goffin, cabeça 1, ou o espanhol Carlos Alcaraz.

FEMININO

Quem se deu mal nesta terça-feira foi Luisa Stefani. A brasileira e a americana Hayley Carter se despediram ainda nas oitavas de final do Gippsland Trophy, um dos três WTA 500 simultâneos que acontecem nesta semana no Melbourne Park. Elas foram superadas pela francesa Alizé Cornet e a romena Mihaela Buzarnescu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Stefani e Carter seguem em Melbourne para a disputa do Aberto da Austrália. No ano passado, a dupla conseguiu passar por duas rodadas e caiu nas oitavas de final do primeiro Grand Slam da temporada.

Brasileira mais bem colocada no ranking de duplas na WTA, Luisa Stefani está atualmente no 30.º lugar, marca que é a melhor de sua carreira. Este ano, ela e Carter já disputaram uma final no WTA 500 de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, em janeiro.