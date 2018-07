Monteiro perde de experiente francês na estreia no quali de Xangai

O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado logo na primeira rodada do qualifying do Masters 1000 de Xangai, na China, neste sábado. Atual 120º do mundo, Monteiro foi superado na estreia pelo experiente francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (11/13), 6/3 e 6/4.

Para entrar na chave principal em Xangai, o brasileiro precisaria vencer dois jogos no quali. Se "furasse" a fase qualificatória, seria o único representante do País na chave principal de simples da competição. Isso porque Rogério Dutra Silva decidiu ficar de fora do torneio e Thomaz Bellucci se recupera de problema físico.

Nas duplas, o Brasil terá três tenistas. Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot formam a parceria cabeça de chave número dois. Bruno Soares e o escocês Jamie Murray serão os cabeças quatro. Ambas as duplas vão estrear direto na segunda rodada, que equivale às oitavas de final.

Já Marcelo Demoliner precisará jogar na rodada de abertura. Em Xangai, ele formará dupla com o polêmico italiano Fabio Fognini. Na estreia, eles enfrentarão os convidados chineses Mao-Xin Gong e Ze Zhang.