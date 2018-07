Monteiro perde novamente para eslovaco em Hamburgo e cai nas quartas de final

O brasileiro Thiago Monteiro sofreu a segunda derrota em menos de uma semana para o eslovaco Josef Kovalik. Nesta sexta-feira, o número 146 do mundo foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Hamburgo, ATP 500 disputado em quadras de saibro, ao perder de virada para o 113º colocado no ranking por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 2 horas e 6 minutos.

No último domingo, Monteiro havia encarado Kovalik, ainda pelo qualifying do Torneio de Hamburgo, quando também foi batido em três sets. Apesar disso, conseguiu participar do evento alemão em função da desistência do italiano Andreas Seppi, conquistando uma vaga como lucky-loser.

Nesta sexta-feira, então, Monteiro não conseguiu se classificar às semifinais do Torneio de Hamburgo, mas a campanha deverá lhe render frutos, com a ascensão para os grupos dos 120 melhores tenistas do mundo na próxima atualização do ranking, na segunda-feira.

Já Kovalik aguarda a definição do seu adversário na busca pela vaga na decisão do evento alemão, sendo que ele sairá do confronto entre os argentinos Leonardo Mayer e Diego Schwartzman, que vai ser realizado ainda nesta sexta-feira.

No segundo confronto com o tenista da Eslováquia em uma semana, Monteiro começou melhor e abriu 3/1 com uma quebra de serviço. Kovalik até a devolveu, mas o brasileiro voltou a converter um break point para fechar o primeiro set em 6/3.

Na segunda parcial, foi Kovalik que saltou na frente ao conseguir quebra de saque no sexto game. A reação de Monteiro foi imediata, convertendo break point na sequência, mas o brasileiro não conseguiu sustentar o seu serviço no nono game, permitindo que o rival fizesse 6/3, empatando o duelo.

No set de desempate, Monteiro ofereceu pouca resistência. O brasileiro perdeu o seu saque no terceiro e quinto games e acabou sendo batido por Kovalik por 6/2. Assim, perdeu pela segunda vez em uma semana para o eslovaco e foi eliminado nas quartas de final do Torneio de Hamburgo.