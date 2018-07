Monteiro perde para britânico e Soares cai nas duplas em Barcelona

O tênis brasileiro começou mal a sua participação no Torneio de Barcelona, ATP 500 disputado em quadras de saibro. Nesta segunda-feira, Thiago Monteiro, que havia superado o qualifying no último fim de semana, foi eliminado na sua estreia na chave de simples, assim como Bruno Soares no evento de duplas.

Número 80 do mundo, Monteiro teve boas chances para avançar nesta segunda-feira, mas acabou levando a virada e perdeu de virada do britânico Daniel Evans, o 43º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2 e 7/6 (7/2), em 2 horas e 46 minutos.

Monteiro teve problemas no seu saque, tanto que venceu apenas 56% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, contra um aproveitamento de 70% do seu adversário. No primeiro set, o brasileiro e Evans conseguiram uma quebra de saque cada, levando a definição da parcial para o tie-break, vencido por Monteiro.

Em desvantagem, Evans largou com tudo no segundo set, chegando a abrir 4/1 com duas quebras de saque. Monteiro até devolveu uma delas, mas perdeu o seu saque novamente, sendo batido por 6/2. O terceiro set repetiu o equilíbrio do primeiro, com duas quebras de serviço para cada tenista. Assim, eles jogaram mais um tie-break, mas dessa vez foi Evans quem se deu melhor, se classificando para a segunda rodada do Torneio de Barcelona, fase em que terá pela frente o alemão Mischa Zverev.

Já Soares caiu na chave de duplas do ATP 500 espanhol. O brasileiro e o britânico Jamie Murray perderam para os franceses Fabrice Martin e Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 2/6 e 10/3.

Soares e Murray perderam o saque no terceiro game, mas devolveram a quebra de serviço no oitavo game, depois sendo superados no tie-break. O segundo set foi fácil para o brasileiro e o britânico, que logo abriram 3/0 e o venceram por 6/2. Só que os franceses dominaram o match tie-break, fizeram 4/0 no começo e triunfaram por 10/3, eliminando Soares logo na sua estreia em Barcelona.