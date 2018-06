Monteiro sobe 22 posições, entra para Top 100 e torna-se número 1 do Brasil

O brasileiro Thiago Monteiro subiu 22 posições no ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, e entrou para o Top 100, algo que não acontecia desde junho de 2017. Ele agora ocupa a 96ª colocação e de quebra se tornou o tenista número 1 do País.

O salto na lista dos melhores do mundo aconteceu por conta do bom desempenho no Torneio de Quito, ATP 250 que aconteceu no saibro, no Equador. Monteiro chegou até as semifinais e com isso passou à frente do compatriota Rogério Dutra Silva, que caiu quatro posições e agora é o 105º mais bem posicionado.

O brasileiro que mais despencou no ranking, no entanto, foi Thomaz Bellucci. Ele defendia semifinal no Torneio de Quito, mas foi eliminado na estreia e caiu 29 posições. Agora ele ocupa a 137ª colocação.

O gaúcho Guilherme Clezar subiu quatro lugares e agora está em 218 do mundo, enquanto que o paulista João Souza avançou sete postos e assumiu o 233º lugar do mundo.

O topo do ranking não teve muita alteração. O alemão Alexander Zverev ganhou uma posição e subiu para o quarto lugar, na frente do búlgaro Grigor Dimitrov. O suíço Stan Wawrinka foi do 15º ao 13º lugar, deixando para trás o sérvio Novak Djokovic e o neozelandês Nick Kyrgios. A liderança continua com o espanhol Rafael Nadal, com 9.760 pontos, pouco à frente do suíço Roger Federer, vice-líder com 9.605.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 9.760 pontos

2) Roger Federer (SUI), 9.605

3) Marin Cilic (CRO), 4.960

4) Alexander Zverev (ALE), 4.450

4) Grigor Dimitrov (BUL), 4.425

6) Dominic Thiem (AUT), 4.060

7) David Goffin (BEL), 3.400

8) Jack Sock (EUA), 2.880

9) Juan Martín del Potro (ARG), 2.815

10) Pablo Carreño Busta (ESP), 2.705

11) Kevin Anderson, (AFS), 2.620

12) Sam Querrey (EUA), 2.490

13) Stan Wawrinka (SUI), 2.475

14) Novak Djokovic (SER), 2.470

15) Nick Kyrgios (AUS), 2.395

16) Lucas Pouille (FRA), 2.335

17) Tomas Berdych (RCH), 2.320

18) John Isner (EUA), 2.230

19) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.050

20) Albert Ramos-Vinolas (ESP), 1.985

96) Thiago Monteiro (BRA), 575

105) Rogério Dutra Silva (BRA), 531

137) Thomaz Bellucci (BRA), 431