Monteiro vence e Wild é eliminado na 1ª rodada do quali de Kitzbühel

No embalo da boa campanha exibida no saibro de Hamburgo, o tenista brasileiro Thiago Monteiro estreou com vitória no qualifying do Torneio de Kitzbühel, na Áustria, neste sábado. Já o compatriota Thiago Wild caiu logo na rodada de abertura do quali da competição de nível ATP 250, também disputada sobre o saibro.

Monteiro foi eliminado nas quartas de final em Hamburgo na sexta-feira. E, menos de 24 horas depois, já competia em Kitzbühel, onde derrotou neste sábado o argentino Guido Andreozzi, atual 118º do mundo, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5, em 2h22min de duelo.

"Foi um dia incrível hoje. Depois da partida intensa de ontem foram quatro horas de viagem até aqui, só bati meia hora de bola em condições mais rápidas, altitude e foi muito bom ter essa força mental e parte física para poder buscar essa virada. Estou bem feliz, não fiz um grande jogo, mas foi na superação como tinha que ser", celebrou o brasileiro.

Com o triunfo, Monteiro só precisa de mais uma vitória para furar mais um quali - em Hamburgo, entrou como "lucky loser". No domingo, ele enfrentará o usbeque Denis Istomin, atual 90º do mundo e cabeça de chave número 1 do quali.

Atual 146º do ranking, Monteiro deve dar um salto no ranking na segunda-feira, independente dos resultados obtidos em Kitzbühel. Ele deve aparecer na 119ª posição em razão dos pontos somados em Hamburgo, quando deixou pelo caminho rivais mais experientes, como o francês Gilles Simon e o espanhol Fernando Verdasco, ambos ex-Top 10.

Já Thiago Wild foi batido logo na estreia pelo alemão Yannick Hanfmann, segundo cabeça de chave do quali. O brasileiro foi derrotado pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Número 470 do mundo, o brasileiro de 18 anos entrou no quali como convidado.