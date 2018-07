Monteiro vence, mas Bellucci também entra na chave principal de Roma

Num duelo de amigos e parceiros de treino, Thiago Monteiro venceu Thomaz Bellucci pela segunda vez seguida no circuito e garantiu seu lugar na chave principal do Masters 1000 de Roma, na Itália. O número 2 do Brasil superou o número 1 por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Apesar da derrota, Bellucci também entrará na chave do torneio italiano.

Atual 54º do ranking, o brasileiro ganhou vaga na chave principal como "lucky loser", que é aquele tenista que perde na última rodada do qualifying mas é beneficiado por alguma desistência. No caso, os desistentes foram o cipriota Marcos Baghdatis e o alemão Philipp Kohlschreiber.

Bellucci só descobriu que entraria na chave após perder para Monteiro em um duro duelo no saibro de Roma. No set inicial, o número 1 do Brasil foi dominado por Monteiro e chegou a ceder 11 break points, dos quais salvou apenas oito.

No segundo set, a situação se inverteu. Bellucci passou a pressionar o saque de Monteiro, que foi mais eficiente ao se defender. Salvou os cinco break points e forçou o tie-break, quando Bellucci caiu de rendimento e foi derrotado, mesmo sem ter o saque ameaçado em nenhum momento do set.

Na chave principal de Roma, Monteiro teve mais sorte que o compatriota. O número 100 do mundo vai estrear contra o alemão Florian Mayer, atual 51º do ranking. Já Bellucci estreará contra o belga David Goffin, número 10 do mundo.