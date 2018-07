Motivado por título, Bellucci treina forte para a estreia em Roland Garros O brasileiro Thomaz Bellucci desembarcou neste domingo em Paris motivado para a estreia no Torneio de Roland Garros nesta segunda-feira, diante do australiano Marinko Matosevic, número 100 do mundo, em um confronto inédito. Campeão do ATP 250 de Genebra no último sábado, o paulista deve figurar no Top 40 do ranking da ATP nesta segunda, saltando 20 posições com o título de Genebra.