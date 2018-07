Moyá se diz surpreso com atuação 'inspirada' de Bellucci

Capitão da Espanha na Copa Davis, Carlos Moyá admitiu ter sido surpreendido pela grande atuação de Thomaz Bellucci na partida decisiva contra Roberto Bautista Agut, neste domingo. Com a vitória do número 1 do Brasil, a equipe nacional fechou por 3 a 1 a série melhor de cinco e voltou à elite do tênis mundial.

"Jogamos contra um grande Bellucci. Eu não esperava que ele se apresentasse desta maneira, estava inspirado. Tentamos tudo em quadra e não foi suficiente", afirmou o ex-número 1 do mundo.

"De nossa parte, temos que felicitar a equipe brasileira. Jogaram muito bem. E nós lutamos, houve muita entrega dos jogadores e assim é o esporte: uma hora você ganha e na outra você perde", disse o experiente capitão espanhol.

Moyá só lamentou o match point que o próprio Bellucci salvou, ainda no seu primeiro jogo, na sexta-feira, contra Pablo Andujar. "Eu acredito que foi uma lástima naquele match point. O Bellucci bateu aquela esquerda e a bola pegou na linha. São coisas de três ou quatro centímetros, podia ter mudado a eliminatória, e mudou", comentou.

Em São Paulo, o capitão não contou com jogadores como Rafael Nadal, vice-líder do ranking, e David Ferrer, ambos com problemas físicos. Moyá, contudo, evitou atribuir a derrota aos importantes desfalques. "Estou orgulhoso desta equipe", desconversou.

Com a derrota, Moyá terá que disputar o Zonal Euro/África, a segunda divisão da Davis, pela primeira vez na carreira. "Quando estávamos na segunda divisão eu estava começando a minha carreira e não tive essa experiência como jogador", afirmou, sem se abalar com o rebaixamento. "Acredito que será apenas um ano e a partir de 2016 traremos a Espanha de volta."

Longe do Brasil, Nadal lamentou o revés espanhol, mas sem comentar seu futuro retorno ao time. "Todo o meu apoio aos meus amigos da equipe espanhola de tênis!! Muita força e vamos seguir em frente", declarou nas rede sociais.