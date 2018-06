Muguruza arrasa Sharapova e avança à semifinal em Roland Garros

Em duelo de campeãs de Roland Garros, a espanhola Garbiñe Muguruza não deu qualquer chance à russa Maria Sharapova nesta quarta-feira e avançou à semifinal do Grand Slam francês. Num saibro úmido e pesado, a campeã de 2016 derrubou a dona do título em 2012 e 2014 pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h10min de confronto.

Na semifinal, a atual número três do mundo vai enfrentar a vencedora do duelo entre a romena Simona Halep, líder do ranking, e a alemã Angelique Kerber. Elas se enfrentam ainda nesta quarta.

No primeiro duelo do dia, Muguruza teve pouco trabalho para superar a experiente rival, que não "entrou" no jogo em nenhum momento dos dois sets disputados. Vacilante, Sharapova teve dificuldade para se adaptar ao piso mais lento, em razão da chuva no início do dia, e abusou das falhas. Foram 27 erros não forçados, contra 15 da rival espanhola. Além disso, Sharapova registrou seis duplas faltas, diante de apenas duas da Muguruza.

A tenista da Espanha abriu o jogo com quebra de saque e não teve problemas para fazer 4/0 no placar. Sharapova sequer conseguiu ameaçar o serviço da adversária. O segundo set teve roteiro semelhante. Muguruza começou quebrando e, mesmo sofrendo uma quebra, não teve a vitória sob ameaça.

Foi o primeiro triunfo de Muguruza sobre Sharapova no circuito profissional. A russa havia vencido os três duelos anteriores entre elas, o último delas em 2014.

O outro duelo de semifinal de Roland Garros já está definido. A partida envolverá as norte-americanas Sloane Stephens e Madison Keys, que vão reeditar a final do US Open do ano passado, vencipa por Stephens.