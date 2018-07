Muguruza atropela norte-americana em 63 minutos na sua estreia no US Open

Atual campeã de Wimbledon, Garbiñe Muguruza iniciou a sua campanha no Grand Slam seguinte ao importante torneio inglês de forma arrasadora. Com direito a um "pneu" no primeiro set, a tenista espanhola atropelou a norte-americana Varvara Lepchenko com uma vitória por 6/0 e 6/3, nesta segunda-feira, em apenas 63 minutos, em sua estreia na chave de simples feminina da competição.

Cabeça de chave número 3 do Grand Slam realizado em Nova York, Muguruza assim se credenciou para enfrentar na segunda rodada a vencedora do confronto entre a norte-americana Claire Liu e a chinesa Yingying Duan, também programado para ser encerrado nesta terça-feira.

Também figurando entre as concorrentes a terminar este US Open na liderança do ranking mundial, a atual terceira tenista da WTA só teve algum trabalho para derrotar Lepchenko, hoje a 64ª colocada, no segundo set. Na parcial inicial, além de confirmar todos os seus saques sem oferecer nenhuma chance de quebra, a espanhola converteu três de quatro break points para aplicar o "pneu" (6/0) que a deixou em vantagem.

Já no segundo set, a tenista da casa chegou a ganhar alguma esperança de reação ao aproveitar uma de duas oportunidades de quebrar o serviço de sua adversária, mas Muguruza foi feliz nas duas únicas vezes em que a norte-americana cedeu break points para fazer o 6/3 que liquidou a partida.

Em busca de seu terceiro título de Grand Slam, depois de também ter conquistado a edição de 2016 de Roland Garros, a espanhola ainda comemorou o que foi uma espécie de troco em Lepchenko, pois havia sido surpreendida no confronto anterior entre as duas, no Torneio de Brisbane do ano passado. Antes disso, a venezuelana naturalizada espanhola levou a melhor sobre a norte-americana no primeiro embate entre elas, na rodada inicial da edição de 2015 de Wimbledon.

OUTROS JOGOS - Em outros dois confrontos já encerrados nesta terça em Nova York, a checa Petra Kvitova e a francesa Caroline Garcia confirmaram as respectivas condições de 13ª e 18ª cabeças de chave em suas estreias. A primeira delas superou Jelena Jankovic, ex-líder do ranking mundial, por duplo 7/5, enquanto a tenista da França arrasou a checa Tereza Martincova por 6/0 e 6/1.

Com o triunfo, Kvitova avançou para encarar na segunda rodada a francesa Alize Cornet, que abriu campanha derrotando a britânica Heather Watson por duplo 6/4. Caroline Garcia, por sua vez, medirá forças na próxima fase contra a russa Ekaterina Alexandrova, que estreou na chave principal superando a alemã Anna Zaja por 6/2 e 6/3.

A eslovaca Magdalena Rybarikova, 31ª pré-classificada, foi outra tenista que estreou com vitória em duelo já encerrado nesta segunda ao passar pela italiana Camila Giorgi. Sua próxima adversária será a checa Kristyna Pliskova, irmã gêmea de Karolina Pliskova, atual líder do ranking mundial. Kristyna foi à segunda rodada ao bater com facilidade a japonesa Misa Eguchi por duplo 6/2.

Outra tenista da casa como Lepchenko que já caiu na estreia, mas esta na condição de cabeça de chave, foi Lauren Davis. Listada como 32ª favorita, a norte-americana foi derrotada pela sua compatriota Sofia Kenin por duplo 7/5.