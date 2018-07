Muguruza avança às quartas de final em Tóquio e Pliskova é eliminada

A espanhola Garbiñe Muguruza segue firme na disputa do Torneio de Tóquio. Nesta quinta-feira, a número 3 do mundo e primeira cabeça de chave avançou às quartas de final ao superar Anastasija Sevastova, a 35ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3, em 1 hora e 13 minutos.

"Talvez houvesse um pouco de pressão", disse Muguruza. "Mas estou tão feliz que voltei como primeira cabeça de chave, porque isso significa que estou melhorando e espero que eu possa estar na final".

A vitória serviu como vingança para Muguruza, que havia sido eliminada na segunda rodada do US Open por Sevastova, no único confronto anterior entre elas. Para isso, a espanhola conseguiu cinco quebras de serviço e perdeu o seu saque duas vezes, o que foi suficiente para assegurar o seu triunfo.

Agora, nas quartas de final, Muguruza terá pela frente a ucraniana Elina Sitolina, número 20 do mundo, que nesta quinta derrotou a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 17ª colocada no ranking, por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. A espanhola lidera o confronto direto com a tenista da Ucrânia por 2 a 1.

Outra Top 10 a entrar em quadra nesta quinta-feira em Tóquio, a checa Karolina Pliskova foi surpreendida. A número 6 do mundo perdeu para a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, apenas a 107ª colocada no ranking da WTA, por 6/4 e 6/2, em 1 hora e 13 minutos.

"Eu estava esperando agora estar indo para Wuhan para o próximo torneio, porque conheço Karolina, é uma jogadora muito boa e eu não esperava ganhar hoje", disse Sasnovich. "Mas, você sabe, é vida e é o tênis", acrescentou a bielo-russa, que agora terá pela frente a japonesa Naomi Osaka.

Além disso, a polonesa Magda Linette, número 109 do mundo, salvou dois match points para derrotar a casaque Yulia Putintseva, 38ª colocada no ranking, por 4/6, 6/3 e 7/5. Linette será a próxima rival da dinamarquesa Caroline Wozniacki.

O outro duelo das quartas de final do Torneio de Tóquio já estava definida e será entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a porto-riquenha Monica Puig.