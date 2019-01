Muguruza avança e Caroline García cai logo na estreia de torneio na Tailândia

Principais candidatas ao título do Torneio de Hua Hin, Garbiñe Muguruza e Caroline Garcia tiveram destinos diferentes logo na rodada de estreia. Nesta terça-feira, a espanhola triunfou e avançou às oitavas de final do evento tailandês, enquanto a francesa foi eliminada precocemente.

Número 15 do mundo, Muguruza teve pela frente a alemã Sabine Lisicki, a 199ª colocada no ranking, e a derrotou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 19 minutos. A sua próxima rival no evento tailandês também será outra tenista da Alemanha, Mona Barthel.

Garcia, por sua vez, decepcionou. Em 2 horas e 4 minutos, a número 19 do mundo perdeu para a norte-americana Jennifer Brady, 117ª colocada no ranking, por 6/4 e 7/6 (7/3), sofrendo a sua primeira derrota em três duelos com a tenista dos Estados Unidos. E a próxima oponente de Brady vai ser a eslovena Tamara Zidansek.

A também francesa Pauline Parmentier foi outra cabeça de chave eliminada nesta terça-feira do torneio tailandês. Já as chinesas Shuai Zhang e Saisai Zheng foram favoritas que triunfaram na primeira rodada. Além delas, Yafan Wang e Yingying Duan, ambas da China, e a suíça Viktorija Golubic também se classificaram às oitavas de final em Hua Hin.