Muguruza bate ucraniana e Halep é arrasada por russa na estreia em torneio chinês

Atual líder do ranking mundial, a espanhola Garbiñe Muguruza confirmou favoritismo em sua estreia no Torneio de Wuhan, na China, ao vencer em sua estreia a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com duplo 6/4, nesta terça-feira. Já a romena Simona Halep, a número 2 da WTA, decepcionou ao abrir campanha sendo derrotada pela russa Daria Kasatkina, de forma arrasadora, com parciais de 6/2 e 6/1.

Com o triunfo conquistado no confronto válido já pela segunda rodada da competição, Muguruza avançou às oitavas de final e terá como próxima adversária a polonesa Magda Linette, que em outro duelo do dia atropelou a checa Katerina Siniakova por 6/1 e 6/2.

Atuando diante da atual 50ª colocada do ranking mundial, Muguruza não teve facilidade para confirmar o seu favoritismo. Ela precisou jogar 1h46min para vencer Tsurenko e chegou a ter o seu saque quebrado por uma vez no primeiro set. Porém, a espanhola converteu três de sete break points para assegurar o triunfo por duplo 6/4.

Muguruza, por sinal, havia sido derrotada no único confronto anterior que travou com a tenista ucraniana, que havia passado pela rival em sets diretos no Torneio de Toronto de 2015, também em uma quadra dura como a de Wuhan.

Já Halep decepcionou ao ser superada pela atual 31ª colocada da WTA de forma categórica. Embora a romena tenha conseguido quebrar o saque de Kasatkina, a russa converteu seis de 12 break points para liquidar o duelo em apenas 72 minutos. Assim, Kasatkina avançou às oitavas de final para encarar a russa Ekaterina Makarova, que em outra partida desta terça-feira eliminou a norte-americana Lauren Davis com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

PLISKOVA AVANÇA

Outra favorita que foi para a quadra neste dia de confrontos em Wuhan foi a checa Karolina Pliskova, terceira cabeça de chave. E ela estreou eliminando a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 1, com 6/4, 3/6 e 6/4, para também ir às oitavas de final. A próxima adversária de Pliskova será a chinesa Qiang Wang, que na segunda rodada bateu a romena Sorana Cirstea por duplo 6/3.

WOZNIACKI CAI

A dinamarquesa Caroline Wozniacki, que defendia a condição de quarta pré-classificada em sua estreia, foi outra que decepcionou como Halep ao cair diante da grega Maria Sakkari com parciais de 7/5 e 6/3. A russa Svetlana Kuznetsova, sexta cabeça de chave, é outra que foi surpreendida em sua estreia. Ele foi batida pela francesa Alize Cornet por duplo 6/3.

A eslovaca Dominika Cibulkova, a polonesa Agnieszka Radwanska, a letã Jelena Ostapenko e a russa Elena Vesnina foram outras tenistas que jogaram nesta terça como cabeças de chave em Wuhan e confirmaram favoritismo para assegurar vaga nas oitavas de final.

USBEQUISTÃO

Outro evento asiático realizado nesta semana pelo circuito da WTA, o Torneio de Tashkent, no Usbequistão, teve as suas maiores favoritas também estreando nesta terça-feira. A checa Kristyna Pliskova e o húngara Timea Babos, duas principais cabeças de chaves, abriram campanha com vitória.

A primeira delas sofreu, mas passou pela taiwanesa Su-wei Hsieh por 2 sets a 1, com 7/6 (7/3), 6/7 (4/7) e 6/4, enquanto Babos arrasou a sueca Johanna Larsson por duplo 6/1. A alemã Tatjana Maria, a sérvia Aleksandra Krunic e a japonesa Nao Hibino também venceram nesta terça na condição de cabeças de chave em outros duelos do dia.