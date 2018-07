Muguruza conquista título em Pequim e sobe no ranking da WTA

Foi seu segundo título na carreira, após ser finalista em Wimbledon e em Wuhan, na China, semana passada. Seu único título então havia sido conquistado em Hobart, na Austrália, no ano passado.

Com o resultado desta semana, Muguruza subiu uma posição no ranking da WTA. Na lista a ser atualizada nesta segunda-feira, a tenista de 22 anos vai trocar o quinto pelo quarto lugar, desbancando a checa Petra Kvitova. E ainda vai se aproximar do terceiro posto, da russa Maria Sharapova.

Na final deste domingo, a espanhola saiu atrás no placar nas duas parciais da partida. No set inicial, Bacsinszky chegou a abrir 5/2 antes de Muguruza vencer cinco games em sequência, virando e fechando o set. Na segunda parcial, a suíça também começou na frente, com uma quebra de saque de vantagem. Mas novamente a espanhola reagiu, virou e venceu o set.

Apesar da derrota na decisão, Bacsinszky deixará Pequim com pontos suficientes para entrar no Top 10 do ranking pela primeira vez na carreira.