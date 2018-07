Muguruza derrota Cornet e define as semifinalistas em Sofia

Foram definidas nesta sexta-feira na Bulgária as semifinalistas do Torneio de Sofia, que encerra o calendário da WTA. As espanholas Garbine Muguruza e Carla Suárez Navarro e a italiana Flavia Pennetta se juntaram a alemã Andrea Petkovic, classificada de forma antecipada, ainda na quinta.

Muguruza encerrou a fase de grupos como a única tenista a obter aproveitamento de 100%. Sua terceira vitória foi sobre a francesa Alize Cornet pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Na semifinal, sua rival será Petkovic, que não entrou em quadra nesta sexta.

Com três triunfos, Muguruza ficou em primeiro lugar do Grupo Serdika, à frente de Pennetta. A italiana assegurou sua vaga na próxima fase com a vitória sobre a checa Karolina Pliskova por 6/1 e 6/3.

No Grupo Sredets, Carla Suárez Navarro agarrou a vaga restante ao superar a local Tsvetana Pironkova por 7/6 (7/2) e 6/1. A tenista da casa foi a única a perder as três partidas que disputou no torneio búlgaro. Na semifinal, neste sábado, a espanhola vai duelar com Pennetta.