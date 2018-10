Muguruza derrota suíça em estreia no Torneio de Luxemburgo

Uma das candidatas ao título do Torneio de Luxemburgo, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza venceu em sua estreia, nesta terça-feira, ao superar a suíça Stefanie Vögele pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h12min de confronto.

Exibindo força no saque, a ex-número 1 do mundo disparou sete aces e acertou até 90% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, a espanhola salvou três break points e não perdeu o saque em nenhum momento da partida. Além disso, a 13ª do ranking faturou duas quebras no jogo, uma em cada set, sobre a 81ª.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Muguruza vai enfrentar a vencedora do duelo entre a norte-americana Varvara Lepchenko, "lucky loser", e a ucraniana Dayana Yastremska, de 18 anos, que faturou seu primeiro título de nível WTA, no fim de semana, em Hong Kong.

Também nesta terça, a alemã Andrea Petkovic bateu a belga Alison Van Uytvanck por 6/3 e 6/4. Na sequência, ela vai duelar com a checa Katerina Siniakova. A quinta cabeça de chave avançou ao superar a sueca Johanna Larsson por 6/1, 6/7 (5/7) e 6/0.

Avançaram ainda, nesta terça, a espanhola Carla Suárez Navarro, a francesa Fiona Ferro, a suíça Belinda Bencic, a russa Margarita Gasparyan, a eslovaca Dalila Jakupovic e a belga Kirsten Flipkens.