Muguruza diz que agora precisa comprar vestido para festa e quer Federer como par

Depois de vencer Wimbledon pela primeira vez, a espanhola Garbiñe Muguruza disse neste sábado que sua principal preocupação no momento é comprar um vestido para a festa de gala dos campeões que acontece tradicionalmente no domingo, em Londres. O evento deste ano será no palácio cerimonial da cidade, o Guildhall. "Preciso comprar uma roupa, pois não tenho o que usar", brincou.

Muguruza arrasou neste sábado a experiente norte-americana Venus Williams, dona de cinco títulos na grama de Londres, pelo placar de 2 sets a 0, com placar de 7/5 e 6/0, em apenas 1h17min de confronto.

Ao falar sobre o baile, a espanhola revelou sua torcida pelo suíço Roger Federer na decisão contra o croata Marin Cilic - o duelo acontece neste domingo. "Preferiria dançar com o Roger. Gosto também do Cilic, mas quero comprovar se o Federer é também elegante dançando", comentou.

O troféu em Wimbledon é o segundo título de Grand Slam conquistado por Muguruza. O primeiro foi em Roland Garros, no ano passado. Nas gramas de Londres, ela já tinha uma final, em 2015. Mas fora derrotada justamente pela irmã de Venus, Serena, que está afastada das quadras, por gravidez.

Sobre a partida, Muguruza acredita que o segredo da vitória foi saber como reagir em relação ao tênis agressivo da adversária. "Soube administrar a partida. Consegui saber o momento certo de ser impor o jogo, mas também compreendi os momentos que devia trabalhar o ponto e jogar. Essa combinação que fez a diferença", analisou.

Atual número 15 do mundo, Muguruza deve voltar não somente ao Top 10 do ranking na próxima semana como entrará novamente no Top 5 - já foi número dois, no ano passado. Sobre a busca pela liderança, ela minimizou. "Me vejo como uma ameaça que pode ganhar de qualquer outra jogadora. Não penso no número 1, para ser número 1 preciso conseguir muitas coisas. Prefiro ganhar torneios assim do que ser número 1", opinou.

A espanhola conquistou neste sábado seu quarto título da carreira, sendo o primeiro no ano, após decepcionar em Roland Garros, quando caiu nas oitavas de final, longe de defender o troféu de 2016. "Agora vou aproveitar. Quando ganhei Roland Garros, já voltei a treinar e não aproveitei o suficiente. Quero ser consciente do que conquistei e aproveitar esse momento", finalizou.