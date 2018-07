Muguruza é eliminada por Jankovic na estreia no Torneio de Wuhan

A espanhola Garbiñe Muguruza decepcionou no Torneio de Wuhan, na China. Nesta terça-feira, a número 3 do mundo foi eliminada logo na sua partida de estreia ao perder para a sérvia Jelena Jankovic, 39ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 40 minutos.

Muguruza havia vencido os três confrontos anteriores diante de Jankovic, mas acabou caindo para a sérvia, que assegurou o seu segundo triunfo diante da espanhola. Agora, nas oitavas de final em Wuhan, a sérvia vai duelar com a checa Barbora Strycova, a número 21 do mundo.

Embalada pelo título do Torneio de Tóquio no último fim de semana, a dinamarquesa Caroline Wozniacki avançou na China ao superar a checa Katerina Siniakova, 56ª colocada no ranking, por duplo 6/4, en 1 hora e 36 minutos. Agora a número 22 do mundo voltará a se encontrar com a polonesa Agnieszka Radwanska, a quem bateu nas semifinais da competição japonesa. E a dinamarquesa está em vantagem de 9 a 4 no confronto direto com a quarta colocada no ranking.

Também nesta terça-feira, a eslovaca Dominika Cibulkova, número 12 do mundo, bateu de virada a alemã Laura Siegemund, 31ª colocada no ranking, por 2/6, 6/3 e 6/4, e na próxima rodada terá pela frente a checa Karolina Pliskova.

A britânica Johanna Konta, número 13 do mundo, aplicou um duplo 6/3 na chinesa Zhang Shuai (38ª colocada no ranking), e medirá forças com a espanhola Carla Suárez Navarro nas oitavas de final do Torneio de Wuhan.