Muguruza e Stosur estreiam com vitória no Torneio de Sydney

A espanhola Garbiñe Muguruza, ex-líder do ranking, e a australiana Samantha Stosur, ex-número 4 do mundo, estrearam com vitória do Torneio de Sydney, na Austrália. Campeã de Wimbledon em 2017, Muguruza derrotou a compatriota Carla Suárez Navarro pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

A favorita jogou normalmente nesta segunda-feira, sem demonstrar sinais de dor. A tenista era dúvida para o torneio desde que sentiu lesão durante a Copa Hopman, em seu último jogo de simples no torneio disputado na semana passada. Ela chegou a ser substituído por uma reserva no duelo de duplas mistas, ao lado de David Ferrer, na última partida da Espanha no evento.

Atual 18.ª do mundo, Muguruza sofreu nesta segunda uma quebra na partida, que teve duração de 1h17min, e obteve quatro quebras sobre a compatriota. Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, ela vai enfrentar a holandesa Kiki Bertens, sétima cabeça de chave, que avançou ao superar a norte-americana Bernarda Pera por 7/5 e 6/4.

Anfitriã do torneio, Stosur venceu na estreia a também experiente Dominika Cibulkova, da Eslováquia, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. A australiana, 73.º do mundo, fez a diferença com seu serviço - foram 14 aces - para buscar a virada no placar. Ela faturou duas quebras e sofreu outra no confronto.

Nas oitavas, a campeã do US Open de 2011 terá pela frente a suíça Timea Bacsinszky, que eliminou nesta segunda a letã Anastasija Sevastova, nona cabeça de chave, por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4.

A italiana Camila Giorgi, por sua vez, superou a local Ajla Tomljanovic por duplo 6/3. Com o triunfo, Giorgi se credenciou para o duelo com a alemã Angelique Kerber, atual número dois do mundo e uma das principais candidatas ao título.

Em outro jogo desta segunda, a casaque Yulia Putintseva bateu outra tenista da casa, Daria Gavrilova, por 6/1 e 7/6 (7/4). Na sequência, Putintseva enfrentará a vencedora do confronto entre a norte-americana Sloane Stephens e a russa Ekaterina Alexandrova.