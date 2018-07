Muguruza é surpreendida e cai para estoniana na estreia do Torneio de Stuttgart

Foi curta a trajetória da espanhola Garbiñe Muguruza no Torneio de Stuttgart. Quinta cabeça de chave da competição alemã, disputada no saibro, ela foi surpreendida nesta quarta-feira e caiu diante da estoniana Anett Kontaveit por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 7/6 (7/1) e 6/1.

Kontaveit precisou de 2h15min minutos para confirmar a zebra e eliminar Muguruza. Somente número 73 do mundo, a estoniana chegou à chave principal em Stuttgart vinda do qualifying, mas foi superior nesta quarta, principalmente nos momentos decisivos, para avançar.

Com a classificação, Kontaveit espera para conhecer sua adversária nas quartas de final, que pode ser a russa Maria Sharapova. De volta ao tênis, Sharapova encara na segunda rodada sua compatriota Ekaterina Makarova.

Se Muguruza foi surpreendida, Simona Halep confirmou o favoritismo e passou pela checa Barbora Strycova na segunda rodada. Quarta cabeça de chave, a romena não teve maiores dificuldades para despachar a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Na próxima rodada, ela pode encarar a britânica Johanna Konta, que estreou com vitória sobre a japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 6/3 e 6/1. Pela segunda rodada, a sexta cabeça de chave vai encarar a letã Anastasija Sevastova.

Outras tenistas que venceram nesta quarta e avançaram à segunda rodada foram a francesa Kristina Mladenovic, a russa Elena Vesnina, a espanhola Carla Suárez Navarro e norte-americana Coco Vandeweghe.

ISTAMBUL

No Torneio de Istambul, a ucraniana Elina Svitolina confirmou o favoritismo e estreou com vitória. Cabeça de chave número 1, ela chegou a sofrer um "pneu" da russa Victoria Kamenskaya, mas se recuperou do susto para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 6/1.

Com a classificação, Svitolina começou bem a trajetória em Istambul e já sabe sua adversária na segunda rodada. Ela vai ter pela frente a romena Alexandra Cadantu, apenas número 292 do mundo, que eliminou na estreia a japonesa Nao Hibino por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/3.

Outras romenas que se classificaram nesta quarta foram Irina-Camelia Begu e Sorana Cirstea, cabeças de chave número 3 e 5, respectivamente. A belga Elise Mertens, sexta favorita, também confirmou o favoritismo e garantiu a vaga na segunda rodada.