Muguruza passa por polonesa e encara Ostapenko nas quartas de final em Wuhan

A espanhola Garbiñe Muguruza sofreu, mas conseguiu avançar às quartas de final do Torneio de Wuhan. A número 1 do mundo precisou de três sets e 2 horas e 3 minutos para derrotar a polonesa Magda Linette, a 83ª colocada no ranking da WTA, por 6/2, 1/6 e 6/4, nesta quinta-feira.

Muguruza até venceu o primeiro set com facilidade, definido em cerca de 30 minutos. Linette, porém, reagiu na segunda parcial e ganhou os primeiros cinco games, antes da partida ser paralisada para o fechamento do teto da quadra em razão da chuva.

Na retomada, Muguruza evitou o "pneu", mas não a derrota. No terceiro set, porém, a espanhola até oscilou, mas conseguiu três quebras de serviço e perdeu o saque duas vezes, o que foi suficiente para garantir a sua classificação às quartas de final.

Na próxima fase, a campeã de Wimbledon terá pela frente a letã Jelena Ostapenko, que venceu Roland Garros nesta temporada. A número dez do mundo também precisou de três sets para se classificar nesta quarta, tendo batido a porto-riquenha Monica Puig, a 77ª colocada no ranking, por 6/2, 2/6 e 6/3.

A checa Karolina Pliskova, número 3 do mundo, avançou com uma fácil vitória sobre a chinesa Qiang Wang, a 55ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 48 minutos. A sua próxima rival vai ser a australiana Ashleigh Barty, que obteve outro triunfo relevante em Wuhan. A número 37 do mundo e algoz de Johanna Konta superou a polonesa Agnieszka Radwanska, a 13ª colocada, de virada, por 6/4, 0/6 e 6/4.

A eslovaca Dominika Cibulkova, a número 9 do mundo, foi eliminada ao perder para a francesa Caroline Garcia, 20ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Garcia agora terá pela frente a russa Ekaterina Makarova (35ª), que aplicou um duplo 6/4 na compatriota Daria Kasaktina.

O outro confronto das quartas de final em Wuhan será entre a francesa Alize Cornet (42ª), que passou pela norte-americana Varvara Lepchenko (3/6, 6/4 e 6/2), e a grega Maria Sakkari (80ª), que fez 7/6 e 7/5 na russa Elena Vesnina.

USBEQUISTÃO

O Torneio de Tashkent também definiu os confrontos das quartas de final. São eles: Kurumi Nara (Japão) x Kateryna Bondarenko (Ucrânia), Vera Zvonareva (Rússia) x Aleksandra Krunic (Sérvia), Kateryna Kozlova (Ucrânia) x Aryna Sabalenka (Bielo-Rússia) e Stefanie Voegele (Suíça) x Timea Babos (Hungria).