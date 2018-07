Muguruza repete Wimbledon e é eliminada na 2ª rodada no US Open

Com pretensão de desbancar a norte-americana Serena Williams do topo do ranking, a espanhola Garbiñe Muguruza decepcionou os fãs nesta quarta-feira ao ser eliminada logo na segunda rodada do US Open. A tenista número três do mundo não resistiu à letã Anastasija Sevastova, 48ª do ranking, e foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4.

Com a derrota, Muguruza repetiu a fraca campanha em Wimbledon, quando também se despediu na segunda rodada. A espanhola soma a segunda decepção em torneios de Grand Slam após faturar seu primeiro título deste nível, em Roland Garros, no início de junho. Desde então, também foi mal em Mallorca e na Olimpíada do Rio de Janeiro. Só brilhou em Cincinnati, quando caiu somente na semifinal.

Em mais uma atuação apática - na estreia precisou buscar a virada -, a tenista da Espanha oscilou muito, principalmente no saque, e acumulou 37 erros não forçados em apenas dois sets. E ficou aquém do esperado nas bolas vencedoras, com apenas 16 acertos. Assim, Sevastova conseguiu impor domínio no jogo mesmo longe de brilhar na quadra, mantendo Muguruza sem conseguir passar da 2ª rodada em Nova York em sua carreira.

Sevastova, por sua vez, segue surpreendendo na temporada. A tenista da Letônia se aposentou em maio de 2013 em razão de uma série de problemas físicos. Ela voltou às competições oficiais em janeiro de 2015 e, neste ano, já figura no Top 50. Na terceira rodada em Nova York, ela vai enfrentar a ucraniana Kateryna Bondarenko, que bateu a chinesa Zheng Saisai por 5/7, 7/6 (7/5) e 7/5.

Ainda nesta quarta, Madison Keys arrasou Kayla Day em duelo totalmente norte-americano, por duplo 6/1. Na terceira rodada, a oitava cabeça de chave vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka, que despachou a chinesa Duan Yingying por 6/4 e 7/6 (7/3).

Em outro confronto desta noite, Catherine Bellis venceu Shelby Rogers por 2/6, 6/2 e 6/2, em outra partida de tenistas da casa. Bellis será a próxima adversária da alemã Angelique Kerber, atual número dois do mundo.