Muguruza segue 100% e pega Radwanska na semi; Safarova vence e classifica Kvitova

Com o resultado, a atual terceira colocada do ranking mundial terá pela frente em uma das semifinais deste sábado a polonesa Agnieszka Radwanska, que na última quinta-feira fechou o Grupo Vermelho do Masters na segunda posição.

E, mesmo tendo sido derrotada por Muguruza, Kvitova acabou avançando às semifinais como vice-líder do Grupo Branco ao ser beneficiada pela vitória da sua compatriota Lucie Safarova pela alemã Angelique Kerber, por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3, no outro duelo disputado nesta sexta.

Mesmo já eliminada da briga por um lugar na próxima fase após sofrer duas derrotas em dois jogos, Safarova teve como motivação o fato de poder classificar a sua compatriota. E ela acabou passando pela sexta cabeça de chave do Masters em sets diretos e fez com que Safarova avançasse como vice-líder do Grupo Branco.

Assim, a tenista checa derrotada por Muguruza nesta sexta se credenciou para encarar em uma das semifinais deste sábado a russa Maria Sharapova, que assim como a tenista espanhola se garantiu na liderança de uma das chaves da competição com 100% de aproveitamento.

O primeiro jogo do dia em Cingapura foi bastante equilibrado e teve Muguruza triunfando depois de 2h33min de confronto. A espanhola chegou a ter o seu saque quebrado por sete vezes durante a partida, mas compensou o fato convertendo oito de 13 break points.

E Muguruza encarou a atual quinta colocada do ranking mundial pela primeira vez no circuito profissional e um jogo muito igual, com cada tenista tendo 61% de aproveitamento no primeiro saque e fazendo quatro aces cada. No momento decisivo do terceiro set, porém, a espanhola foi mais eficiente para fechar o jogo.

Já no duelo entre Safarova e Kerber, a checa foi superior ao sofrer apenas uma quebra de saque durante o jogo e converter quatro de 13 break points cedidos pela sexta cabeça de chave da competição, que sucumbiu à pressão. Essa foi, por sinal, a segunda vitória da checa em três jogos com a alemã, que já havia sido batida pela adversária no ano passado na final da Fed Cup, espécie de versão feminina da Copa Davis.