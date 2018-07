Muguruza sofre, mas vence de virada no US Open; Monica Puig cai na estreia Em um jogo de altos e baixos, tanto técnica quanto fisicamente, a espanhola Garbiñe Muguruza venceu em sua estreia no US Open. Nesta segunda-feira, ela superou dificuldades no início para virar sobre a belga Elise Mertens, que saiu do qualifying, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/0 e 6/3.